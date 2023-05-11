Спецназ группировки «Юг» сорвал ротацию войск украинских боевиков на Марьинском направлении

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Спецназ российской группировки войск «Юг» пресек ротацию украинских националистов на Марьинском направлении.

В частности, была сорвана попытка заменить личный состав на передовых позициях. Сообщается о больших потерях среди украинских боевиков. Об этом доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделениями специального назначения "Южной" группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений ВСУ в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе», - сообщил он.

Вместе с тем бойцы «Южной» группировки уничтожили вражеский бронеавтомобиль и личный состав подразделений националистов на опорном пункте в Авдеевке.

Представитель группировки войск «Восток» рассказал об уничтожении бойцами ВС РФ пункта временной дислокации украинских боевиков с помощью расчета самоходного миномета «Тюльпан» в районе Великой Новоселки.

Также на Запорожском направлении средствами воздушной разведки расчетами САУ «Акация» был вскрыт и уничтожен пункт временной дислокации противника в районе Гуляйполя.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.