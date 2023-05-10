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На Западе рассказали о неонацистской угрозе с Украины

Ирина Елагина
09:43 10.05.2023
По данным Grayzone, солдаты иностранного легиона несут из Украины в Европу идеологию нацизма.
На Западе рассказали о неонацистской угрозе с Украины
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Жители Европы рискуют столкнуться с неонацистским террором из-за возвращения из зоны украинского конфликта солдат иностранного легиона. Журналист Кит Кларенберг проанализировал ситуацию в Grayzone.

Поводом для публикации послужил арест двух французских неонацистов, которые вернулись в Париж из зоны военного конфликта на Украине и были задержаны на таможне.

«Арест двух хорошо вооруженных французских неонацистов, вернувшихся из Украины, подчеркивает надвигающуюся проблему для государств НАТО, спонсирующих опосредованную войну, и их заговор молчания о характере угрозы», - считает аналитик.

По данным эксперта, среди французов - бойцов иностранного легиона на Украине не менее 30 человек «являются известными фашистами» и их возвращение во Францию не сулит ничего хорошего.

Кларенберг отметил, что Вашингтон целенаправленно на протяжении десятилетий подогревал на Украине идеи неонацизма, превратив Киев в «пороховую бочку».

«США и их международные вассалы стремятся поощрять и способствовать распространению неонацизма в Украине. На протяжении всей холодной войны ЦРУ и МИ-6 проводили тайную политику поощрения ультранационалистических элементов в Украине. Спустя годы после поддержанного США переворота на Майдане в 2014 году многочисленные ультраправые ополченцы прошли военную подготовку высокого уровня в Вашингтоне, Лондоне и Оттаве», - пишет эксперт.

Аналитик опасается, что неонацисты по возвращении из Украины «принесут с собой боевой опыт», а «высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на черном рынке из-за массовых поставок оружия в Киев в ходе конфликта».

Ранее сообщалось, что американский генерал Бридлав раскрыл истинные цели Запада на Украине и пояснил, что США и страны НАТО несмотря на колоссальные объемы военной помощи в $35,7 млрд поддерживают Украину, чтобы затянуть конфликт и не допустить ни поражения, ни победы Киева.

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