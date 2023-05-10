Американский генерал Бридлав заявил, что НАТО не хочет ни победы, ни поражения Украины

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США и страны НАТО поддерживают Украину, чтобы не допустить ее поражение, но в победе Киева в противостоянии с Москвой Запад не заинтересован. Генерал ВВС США в отставке, экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав рассказал о задачах альянса на Украине в эфире ABC Action News.

«Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но я считаю очевидным, хоть об этом и не говорят публично, что мы не даем Украине того, что ей нужно для победы», - приводит RT слова американского генерала.

Бридлав пояснил, что Запад страшит сама мысль о победе Украины, так как это чревато последствиями.

Ранее сообщалось, что объемы военной помощи Украине со стороны США достигли $35,7 млрд - столько, по данным Пентагона, американские налогоплательщики заплатили Киеву с начала спецоперации.