В Минобороны США сообщили, что Вашингтон потратил более $36,4 млрд на «оказание Украине помощи в сфере безопасности».

© Фото: Christoph Soeder, dpa, GlobalLookPress

Вашингтон отправил киевскому режиму военной помощи на сумму 35,7 миллиарда долларов, начиная с 24 февраля 2022 года, и почти 36 с половиной миллиардов долларов за период президентства Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

В справке, которая была опубликована на официальном сайте Минобороны США, говорится, что средства выделялись на «оказание Украине помощи в сфере безопасности».

Соответствующий документ Пентагон обнародовал по случаю выделения очередного пакета военной помощи Украине в размере $300 млн. В него вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские установки калибром 155 миллиметров и снаряды к ним, а также авиационные ракеты Hydra-70.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США передали Украине почти 100% военной помощи, которую Киев запрашивал для контрнаступления. При этом он заверил, что военные поставки на Украину продолжатся.