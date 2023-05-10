В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден рассказал об опасных последствиях возможного дефолта в США

Вероника Волосунова
08:08 10.05.2023
Он добавил, что готов продолжить обсуждение по повышению потолка госдолга.
Байден рассказал об опасных последствиях возможного дефолта в США
© Фото: Bonnie Cash, CNP, Globallookpress
Читайте нас на:

Возможный дефолт в США в случае неудачного завершения переговоров по вопросу повышения госдолга страны может стать разрушительным для экономики страны. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему виднее лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», - рассказал Байден журналистам по итогам встречи с лидерами конгресса.

На вопрос о возможных мерах для защиты от наступления дефолта в стране, Байден дал понять, что не исключает никаких шагов, «кроме самого дефолта». Он также не стал отвергать вероятность повышения потолка госдолга на короткое время.

«Я не исключаю ничего», - ответил Байден на соответствующий вопрос.

В то же время американский лидер выразил готовность обсудить с лидерами конгресса приоритетность госрасходов, при этом без угрозы дефолта. В заключение он сказал о том, что готов продолжить обсуждение этого вопроса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи, что стране следует избежать такой ситуации.

Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти после встречи с Байденом заявил, что достичь подвижек по вопросу повышения госдолга не удалось.  

По словам главы Минфина США, уже 1 июня страна может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг. В связи с чем Маккарти предложил увеличить предельную сумму заимствований на $1,3 трлн или до 31 марта 2024 года - в зависимости от того, что произойдет раньше. Это должно помочь сэкономить  $4,5 трлн.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:21 В стране и мире
Видео
«Артек» стал эпицентром самой массовой акции «Бессмертный полк»
07:23 В стране и мире
Видео
Карильон, народные артисты и «Дорога памяти»: как в «Патриоте» отметили День Победы
05:49 В стране и мире
Видео
Свыше 20 человек погибли из-за пожаров в Курганской области
04:28 В стране и мире
Посол РФ в США выразил надежду на осознание Штатами необходимости взаимоуважительных отношений
03:45 В стране и мире
Землетрясение магнитудой 4,2 было зарегистрировано на Камчатке
Популярное
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Видео
Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке
Видео
Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане
Видео
Легендарные Т-34, «Катюша» и «Искандер» прошли на параде Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.