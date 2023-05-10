Байден рассказал об опасных последствиях возможного дефолта в США

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Возможный дефолт в США в случае неудачного завершения переговоров по вопросу повышения госдолга страны может стать разрушительным для экономики страны. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Я не знаю, что думает Маккарти, спикер Маккарти. Я думаю, что ему виднее лучше. И я думаю, он знает, что дефолт станет разрушительным», - рассказал Байден журналистам по итогам встречи с лидерами конгресса.

На вопрос о возможных мерах для защиты от наступления дефолта в стране, Байден дал понять, что не исключает никаких шагов, «кроме самого дефолта». Он также не стал отвергать вероятность повышения потолка госдолга на короткое время.

«Я не исключаю ничего», - ответил Байден на соответствующий вопрос.

В то же время американский лидер выразил готовность обсудить с лидерами конгресса приоритетность госрасходов, при этом без угрозы дефолта. В заключение он сказал о том, что готов продолжить обсуждение этого вопроса в пятницу и рад был услышать в ходе прошедшей встречи, что стране следует избежать такой ситуации.

Ранее спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти после встречи с Байденом заявил, что достичь подвижек по вопросу повышения госдолга не удалось.

По словам главы Минфина США, уже 1 июня страна может оказаться не в состоянии обслуживать госдолг. В связи с чем Маккарти предложил увеличить предельную сумму заимствований на $1,3 трлн или до 31 марта 2024 года - в зависимости от того, что произойдет раньше. Это должно помочь сэкономить $4,5 трлн.