Марат Башаров рассказал, почему 9 мая для него как второй день рождения

Актер рассказал корреспонденту Звезды, что для него самое дорогое в профессии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Марат Башаров принял участие в музыкальном драматическом спектакле в Парке Патриот в честь Дня Победы. Актер поделился со Звездой впечатлениями от события.

«Когда ты выступаешь на таких мероприятиях, ты видишь глаза людей. Эти слезы, это счастье... Это не сыграть, не купить, не продать. Это настоящее», - говорит Башаров.

Актер добавил, что вызывать сильные чувства у аудитории - это самое дорогое в его профессии, и это показывает, что он все делает правильно. Также Башаров утверждает, что День Победы является для него одним из самых главных праздников.

«Для меня это как второй день рождения, потому что благодаря нашим прадедам, бабушкам мы живы, мы здоровы, мы дышим воздухом, нам светит солнце и мы имеем возможность помнить и чтить память победы», - сказал актер.

Ранее Народный артист РФ Александр Пашутин рассказал, как волновался перед исполнением песни «Темная ночь». Он сравнил это выступление с игрой в театре Гамлета.

Напомним, что 9 мая прошел драматический спектакль в Парке Патриот в честь Дня Победы. После спектакля состоялся праздничный салют.