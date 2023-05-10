В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Марат Башаров рассказал, почему 9 мая для него как второй день рождения

Елизавета Егорова
03:01 10.05.2023
Актер рассказал корреспонденту Звезды, что для него самое дорогое в профессии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Марат Башаров принял участие в музыкальном драматическом спектакле в Парке Патриот в честь Дня Победы. Актер поделился со Звездой впечатлениями от события.

«Когда ты выступаешь на таких мероприятиях, ты видишь глаза людей. Эти слезы, это счастье... Это не сыграть, не купить, не продать. Это настоящее», - говорит Башаров.

Актер добавил, что вызывать сильные чувства у аудитории - это самое дорогое в его профессии, и это показывает, что он все делает правильно. Также Башаров утверждает, что День Победы является для него одним из самых главных праздников.

«Для меня это как второй день рождения, потому что благодаря нашим прадедам, бабушкам мы живы, мы здоровы, мы дышим воздухом, нам светит солнце и мы имеем возможность помнить и чтить память победы», - сказал актер.

Ранее Народный артист РФ Александр Пашутин рассказал, как волновался перед исполнением песни «Темная ночь». Он сравнил это выступление с игрой в театре Гамлета.

Напомним, что 9 мая прошел драматический спектакль в Парке Патриот в честь Дня Победы. После спектакля состоялся праздничный салют.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:09 В стране и мире
Видео
В Санкт-Петербурге прошел праздничный салют к 9 мая
21:19 В стране и мире
Видео
В Конго прошла памятная акция «Бессмертный полк»
19:33 В стране и мире
Видео
Главные участники Дня Победы: как ветераны ВОВ регионов России встретили 9 мая
18:55 В стране и мире
Россия почтила память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания
17:50 В стране и мире
Видео
Над Сахалином раздался праздничный салют в завершение Дня Победы
Популярное
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Видео
Танки, БТР и самоходки прошли в парадном строю в День Победы во Владивостоке
Видео
Родственники участника Сталинградской битвы нашли его на Мамаевом кургане
Видео
Легендарные Т-34, «Катюша» и «Искандер» прошли на параде Победы в Хабаровске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.