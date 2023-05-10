Равносильно игре в театре Гамлета: Александр Пашутин рассказал о своем волнении перед исполнением песни «Темная ночь»

Также Народный артист РФ поздравил зрителей с праздником и добавил, что, как и в 1945-ом, «победа будет за нами!».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Исполнять в День Победы легендарную песню Марка Бернеса «Темная ночь» для российских артистов дорогого стоит. Актер театра и кино Александр Пашутин поделился со «Звездой», что исполнять эту песню в такой праздник для него сопоставимо с игрой в театре Гамлета. Он рассказал, что сразу откликнулся на участие в театральной постановке в Парке Патриот.

«Вообще это интересно, потому что мы привыкли в Кремлевского дворце. Там тоже хорошо, но здесь какой-то другой формат. Слава Богу! Господь дал чистое небо и в общем-то сравнительно тепло. А потом, понимаете, я пою одну песню. А спеть эту песню - это равносильно тому, что играть в театре Гамлета. Да, я пою "Темную ночь". <...> мне сказали, дали задание - я пою. Я волнуюсь, потому что будут смотреть друзья, знакомые, жена, детки, внуки. Поэтому я волнуюсь», - поделился Народный артист РФ Александр Пашутин.

Он поздравил зрителей с праздником Победы и добавил, что «Все будет хорошо!» и «И как в 45-ом победа будет за нами!».

Ранее сообщалось о завершении музыкального драматического спектакля в Парке Патриот в честь Дня Победы. «Дневники памяти» был сыгран артистами в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После мероприятия в парке состоялся праздничный салют.