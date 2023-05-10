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Сослуживец Прилепина Завдовеев рассказал, как чувствует себя писатель

Анастасия Бобылева
15:29 10.05.2023
Также он сказал, что не может раскрывать подробности произошедшего, пока идет следствие.
Сослуживец Прилепина Завдовеев рассказал, как чувствует себя писатель
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Сергей Завдовеев, командир батальона, в котором служил писатель Захар Прилепин, сообщил «Звезде» о самочувствии публициста. Вместе с тем он отказался раскрывать какую-либо информацию о произошедшем.

«Пока идут следственные мероприятия, вся информация закрыта. Но чувствует Захар себя стабильно, идет на поправку!» - заверил он.

Ранее Завдовеев также рассказал о том, что писатель во многом пренебрегал своей безопасностью. По словам командира батальона, Прилепин никогда не высказывал опасений об угрозе своей жизни и показывал себя как смелый человек.

Автомобиль публициста подорвали 6 мая в Нижегородской области. Его охранник погиб, а сам Прилепин был госпитализирован.

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