Сослуживец Прилепина Завдовеев рассказал, как чувствует себя писатель

Также он сказал, что не может раскрывать подробности произошедшего, пока идет следствие.

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Сергей Завдовеев, командир батальона, в котором служил писатель Захар Прилепин, сообщил «Звезде» о самочувствии публициста. Вместе с тем он отказался раскрывать какую-либо информацию о произошедшем.

«Пока идут следственные мероприятия, вся информация закрыта. Но чувствует Захар себя стабильно, идет на поправку!» - заверил он.

Ранее Завдовеев также рассказал о том, что писатель во многом пренебрегал своей безопасностью. По словам командира батальона, Прилепин никогда не высказывал опасений об угрозе своей жизни и показывал себя как смелый человек.

Автомобиль публициста подорвали 6 мая в Нижегородской области. Его охранник погиб, а сам Прилепин был госпитализирован.