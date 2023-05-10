МО РФ: средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в Харьковской области

Кроме того, в Запорожской области поражен пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники противника.

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Российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области, сообщил на брифинге 10 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - сказал он.

Как утверждает представитель российского оборонного ведомства, силы ПВО за сутки перехватили четыре снаряда, выпущенные с помощью американской РСЗО HIMARS. Также уничтожены десять украинских беспилотников.

Кроме того, в районе Петровского поражен пункт управления бригады украинской теробороны, а в районе Орехова пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники украинской мехбригады.