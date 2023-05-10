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МО РФ: на Донецком направлении за сутки уничтожено более 240 украинских боевиков

14:20 10.05.2023
Штурмовые отряды продолжают наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах Артемовска.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Суточные потери украинской стороны на Донецком направлении превысили 240 человек, сообщил на брифинге 10 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«За сутки уничтожено более 240 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства сообщил, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия по овладению кварталами на северо-западе и западе Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают неприятеля на флангах.

Авиация за сутки выполнила 12 вылетов, десять вылетов самолетов и два вылета вертолет. Артиллерией выполнила 98 огневых задач. В районе Белокузьминовки уничтожен склад вооружения противника.

Конашенков рассказал о ситуации на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Так, в районе Владимировки пресечены действия украинской разведгруппы. Суточные потери украинской стороны на этих направлениях составили до 70 человек. Помимо живой силы, противник потерял командно-штабную машину, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубицу «Мста-Б». В районе Преображенки уничтожен склад боеприпасов украинской мехбригады.

На Херсонском направлении потери неприятеля в живой силе составили до 80 человек. Также противник не досчитался четырех автомобилей и САУ «Акация».

На Купянском направлении нанесено поражение неприятелю в Харьковской области. В Харьковской области и ЛНР пресечены действия пяти украинских разведгрупп. Суточные потери противника составили до 50 человек, уничтожены две боевые бронированные машины, САУ «Акация».

На Краснолиманском направлении уничтожено до 60 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Акация», буксируемая гаубица Д-20.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что ВС РФ поразили пункт ремонта вооружения и техники противника в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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