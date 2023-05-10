Минобороны: ВС РФ поразили пункт ремонта вооружения и техники противника в Запорожской области

Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Донецкой народной республики поражен пункт управления украинской бригады теробороны.

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Вооруженные сил России поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники украинской мехбригады ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил на брифинге 10 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны противника в районе населенного пункта Петровское Донецкой народной республики. За сутки были уничтожены 98 артиллерийских подразделений украинских боевиков на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская артиллерия ударила по складу боеприпасов противника в районе поселка Белогоровка. Кроме того, наши бойцы уничтожили буксируемую 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов