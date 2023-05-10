Армия Армия Армия

Минобороны: ВС РФ поразили пункт ремонта вооружения и техники противника в Запорожской области

14:21 10.05.2023
Кроме того, в районе населенного пункта Петровское Донецкой народной республики поражен пункт управления украинской бригады теробороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Вооруженные сил России поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники украинской мехбригады ВСУ в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил на брифинге 10 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили поражен пункт управления 107-й бригады территориальной обороны противника в районе населенного пункта Петровское Донецкой народной республики. За сутки были уничтожены 98 артиллерийских подразделений украинских боевиков на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российская артиллерия ударила по складу боеприпасов противника в районе поселка Белогоровка. Кроме того, наши бойцы уничтожили буксируемую 152-мм гаубицу «Мста-Б».

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:21 Армия
Видео
Минобороны: ВС РФ поразили пункт ремонта вооружения и техники противника в Запорожской области
13:54 В стране и мире
В Минтрансе назвали число еженедельных рейсов в разрешенную для полетов Грузию
12:47 В стране и мире
Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии
12:39 В стране и мире
В «Транснефти» сообщили о попытке теракта на нефтепроводе «Дружба» под Брянском
12:05 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что США приступили к созданию «Армии свободной Сирии» с участием ИГ*
Популярное
Видео
«Денежки откуда возьмем?»: Путин поинтересовался у ивановского губернатора финансированием межвузовского кампуса
Видео
Опубликованы кадры взрыва на газоснабжающей станции в Узбекистане
Видео
В небе над парком «Патриот» расцвел салют в честь 9 мая
Видео
Парад Победы-2023: полная версия
Видео
Путин: за Россию! За доблестные Вооруженные силы! За Победу! Ура!
Видео
Комплексы С-400 в пути на парад Победы в Хабаровске показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.