Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку

Снаряды были выпущены за 45 минут.

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В ночь на среду 10 мая украинские боевики за 45 минут выпустили ракеты по Донецку, Горловке и Макеевке в ДНР.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 23:20 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 ракет из РСЗО; 23:20 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 ракет из РСЗО», - сообщает Telegram-канал СЦКК ДНР.

Также атаке подверглись Александровка, Горловка и Новоукраинка.

За последние дни боевики несколько раз обстреливали ДНР. 8 мая националисты выпустили 187 различных боеприпасов, а 6 мая - 358.