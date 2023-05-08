За прошедшие сутки боевики 40 раз обстреляли ДНР, выпустив 187 различных боеприпасов

Погиб один мирный житель. Под обстрел попали горловское, волновахское и донецкое направления.

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За минувшие сутки - с 00:00 7 мая по 00:00 8 мая - украинские националисты 40 раз вели огонь по территории Донецкой республики. Удары наносились по трем направлениям, было выпущено 187 различных боеприпасов. Официальной сводкой поделилось представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«На донецком направлении противник совершил 17 обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. На горловском - 18 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На волновахском - пять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметров. Выпустив 187 единиц различных боеприпасов», - опубликована информация в Telegram-канале представительства.

Также указано, что были обстреляны районы семи населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Широкая Балка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Ольгинка, Владимировка.

Погиб один мужчина в Петровском районе Донецка. Повреждены 18 жилых домостроений в Донецке и Горловке, четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинские боевики выпустили 358 снарядов по ДНР за сутки. Тогда погибли три мирных жителя в Ясиноватой.