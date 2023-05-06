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Украинские националисты выпустили 358 снарядов по ДНР за сутки

Максим Крюков
01:28 06.05.2023
По данным представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрела в Ясиноватой погибли три мирных жителя.
Украинские националисты выпустили 358 снарядов по ДНР за сутки
© Фото: Yuliia Ovsiannikova, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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В период с 5 по 6 мая вооруженные формирования украинских националистов выпустили 358 снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В результате обстрелов, которые велись украинскими боевиками из реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок калибром 152 и 155 мм, ранения различной степени тяжести получили 6 мирных жителей в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Красном Партизане.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Ясиноватой», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

В общей сложности представительство ДНР в СЦКК сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны радикалов. Также сообщается, что в результате ударов были повреждены шесть жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

В среду, 3 мая, стало известно, что украинские националисты за 20 минут выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке. Под удар боевиков киевского режима попали Кировский район Донецка, а также Центрально-Городской и Никитовский районы Горловки.

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