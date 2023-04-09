NYT: утечка бумаг США раскрыла план Киева перебросить в Артемовск элитные подразделения

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Часть секретных документов Пентагона, оказавшихся на этой неделе в социальных сетях из-за утечки, касаются обстановки в Артемовске. Об этом пишет The New York Times. Документы представляют из себя оперативные сводки Объединенного комитета начальников штабов США. Оказывается, в Пентагоне мониторит действия военного и политического руководства Украины.

Согласно записям в бумагах, в конце февраля ситуация в Артемовске для националистов оценивалась как катастрофическая. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов предлагал направить в Артемовск элитные части, чтобы оттеснить наступающие российские войска.

Ранее стало известно, что из-за двух утечек секретных документов, в социальных сетях оказались сотни бумаг, многие из которых содержат особо ценные сведения о состоянии обороноспособности Украины и ее вооруженных формирований. Пентагон приступил к срочному расследованию, однако файлы до сих пор не удалены из соцсетей. Издание предположило, что утечка документов может серьезно осложнить отношения Вашингтона с союзниками. Многие страны после данных инцидентов усомнятся в способности США хранить секретную информацию. Это может привести к прекращению обмена сведениями. Пострадать могут и дипломатические отношения. Из документов следует, что США шпионят за своими союзниками.