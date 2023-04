В стране и мире NYT: США потеряли доверие союзников из-за утечки секретных документов Пентагона Сергей Лебедев Партнеры Соединенных Штатов начали сомневаться в способностях Вашингтона хранить секретную информацию. © Фото: mpi34 via www.imago-images.de, www.imago-images.de, GlobalLookPress Читайте нас на: Утечка документов Пентагона может сильно осложнить отношения США с союзниками. Многие страны начали сомневаться в способностях Вашингтона хранить секретную информацию. Это может привести к сокращению обмена разведывательной информацией. «Для предоставления материалов друг другу требуется доверие и гарантии, что определенная конфиденциальная информация будет храниться в секрете», - говорится в публикации The New York Times. Также отмечается, что произошедшая утечка может навредить дипломатическим отношениям. Появившиеся в сети материалы говорят о том, что Штаты шпионят и за своими союзниками. Напомним, накануне стало известно, что в социальных сетях появились секретные материалы Пентагона. В общем доступе оказались боле 100 документов. Министерство юстиции США уже начало проведение расследования по факту произошедшего. «Официальные лица в правительстве с допуском к секретным службам часто получают такие документы по электронной почте, и эти электронные письма могут затем автоматически пересылаться другим людям», - отмечается в публикации NYT. Утверждается, что найти того, кто «слил» материалы будет очень сложно. Сотни военных и правительственных чиновников имеют допуски к документам. Экспертное мнение и аналитика