NYT: в соцсетях появилась новая партия секретных документов США по Украине, Китаю и Ближнему Востоку

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Новая партия секретных документов США по Украине и не только появилась в социальных сетях. Как пишет газета The New York Times, в общем доступе оказались боле 100 документов. По ее сведениям, помимо этого, в социальных сетях также обнародовали американские секретные документы по Ближнему Востоку и Китаю.

«Высокопоставленные сотрудники разведки назвали утечку "кошмаром для Пяти глаз", имея в виду США, Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Канаду, так называемые страны Пяти глаз, которые широко используют разведданные», - пишет издание.

Экс-сотрудник Пентагона Мик Малрой допустил преднамеренный характер утечки, так как многие документы были сфотографированы. Все это, по его мнению, представляет серьезную брешь в безопасности.

«Похоже, что это была преднамеренная утечка, сделанная кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», - сказал Малрой.

Данная утечка уже вторая за неполные сутки. Накануне стало известно, что Пентагон проведет расследование после информации об утечке совершенно секретных материалов о состоянии украинской армии. В них якобы содержатся сведения о 12 украинских бригадах, находящихся в стадии формирования.