Госдеп: США обладают средствами для поддержки мира в Тайваньском проливе

Ранее Минобороны Китая потребовало от США прекратить контакты с Тайванем и призвало не вмешиваться во внутренние дела Пекина.

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Госдеп США уверен в достаточном объеме средств для поддержки мира и стабильности в Тайваньском проливе, заявил представитель ведомства.

«Мы уверены, что у нас достаточно ресурсов и возможностей в регионе для обеспечения мира и стабильности», - цитирует ТАСС его заявление.

В госдепе особо отметили, то все необходимые каналы связи между США и Китаем открыты, а Вашингтон всегда призывает к сдержанности.

Ранее член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Маккол заявил о готовности Вашингтона ввести войска на Тайвань в случае конфликта с Пекином. Подобный сценарий он назвал «крайним средством». В минувшее воскресенье Минобороны Китая потребовало от США прекратить любые контакты с Тайванем и прекратить вмешательство во внутренние дела КНР. Там заявили о недопустимости выхолащивания «принципа одного Китая».