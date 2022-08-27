Индия поддержала вступление Аргентины в БРИКС

Это должно помочь усилить голос в защиту интересов развивающегося мира.

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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на встрече с аргентинским коллегой Сантьяго Кафьеро поддержал вступление южноамериканской страны в состав БРИКС. По его словам, это поможет усилить голос в защиту интересов развивающегося мира.

Кроме того, в ходе встречи представители государств подписали меморандум о сотрудничестве в области освоения минеральных ресурсов. Министры договорились продолжать укрепление двустороннего взаимодействия.

Напомним, в минувшем июне Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. По мнению политологов, это говорит о том, что авторитет объединения продолжает укрепляться.

Позже президент Алжира заявил, что страна готова вступить в БРИКС. По его словам, данный шаг «убережет ее от биполярных конфликтов».