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Президент Алжира заявил, что страна готова вступить в БРИКС

Марина Крижановская
03:07 01.08.2022
Глава Алжирской Народной Демократической Республики выразил уверенность, что данный шаг «убережет ее от биполярных конфликтов».
Президент Алжира заявил, что страна готова вступить в БРИКС
© Фото: Vishal Bhatnagar, ZUMAPRESS.com,Global Look Press
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У Алжира есть практически все необходимые условия для вступления в организацию БРИКС. С таким заявлением выступил глава республики - президент Абдельмаджид Теббун.

«Алжир имеет почти все условия для вступления в организацию БРИКС и очень заинтересован в присоединении к организации», - приводит его слова телеканал «Аль-Маядин».

Также Абдельмаджид Теббун добавил, что «вступление Алжира в БРИКС убережет его от биполярных конфликтов».

В конце июня заявки на вступление в БРИКС подали Иран и Аргентина. Данную информацию подтвердил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

Позже, в июле, сообщалось, что к объединению могут присоединиться Саудовская Аравия, Турция и Египет. Об этом заявила президент международного форума группы Пурнима Ананд. Отмечено, что данная инициатива уже обсуждалась с Москвой и Пекином на прошедшем 14-ом саммите лидеров организации.

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