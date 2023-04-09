Парижский галстук и киевский свитшот: что просили Макрон и Зеленский у КНР и Польши

На этой неделе прошли два знаковых визита. Президент Франции отправился в Пекин, а его украинский коллега - в Варшаву.

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Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин задумывался им как сокрушительный ответ на недавнюю встречу лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве. Обязательно трехдневный и обязательно с большим пафосом. Но на деле все вышло как-то вяло и даже унизительно для, мечтающего о европейском лидерстве Макрона.

В отличие от переговоров в Москве, с Макроном Си Цзиньпин встретился только на второй день. Весь первый, французский президент посещал различные культурные мероприятия. Кроме того, статус государственного визита подпортило присутствие на переговорах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая давно и открыто обслуживает интересы США.

Как стало известно уже после трехсторонней встречи, Макрон и фон дер Ляйен откровенно давили на китайского лидера, требуя его выступить против России, осудить проведение СВО и заставить Москву пойти на переговоры на условиях Запада.

Очевидно, что в такой форме вести переговоры с Китаем, равно как и с Россией, абсолютно бессмысленно. Си Цзиньпин заявил, что Китай всегда выступал за прекращение конфликта на Украине путем мирных переговоров. Но прежде всего, Западу необходимо прекратить раздувать огонь украинского конфликта. А переговоры возможны только с учетом интересов всех сторон.

Французские СМИ по итогам визита Макрона отчитались, что он все же сумел уговорить Си Цзинпина позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Когда-нибудь.

Украинский лидер, пока Макрон был в Пекине, отправился туда, где у него все получается - в Польшу. Поехал, чтобы в очередной раз просить о дополнительных вооружениях. И сразу по приезде польский президент Анджей Дуда наградил Зеленского высшей государственной наградой Польши - орденом «Белого орла».

За что получил его Зеленский, можно было догадаться из его речи о будущем Украины и Польши. Президент Украины заявил, что между двумя странами в будущем не будет никаких границ.

Президента Польши, слова Зеленского, похоже, сильно растрогали. Во всяком случае, Дуда пообещал Киеву танки, самоходные артустановки, боевые самолеты и снаряды.

Польские журналисты выяснили, на чем Зеленский приехал просить деньги и оружие. Хотя перед Дудой Зеленский предстал в своем традиционном обличии - свитшоте и тренировочных штатах, в Варшаву прездиент Украины с супругой Еленой приехал в роскошном «золотом» поезде.

Подробнее о том, зачем Зеленский поехал в Польшу, а Макрон - в Китай, смотрите в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».