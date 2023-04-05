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Зеленский пообещал Дуде, что между Украиной и Польшей не будет никаких границ

Анна Назайкина
16:26 05.04.2023
Сегодня президент Украины прибыл в Варшаву с официальным визитом.
© Видео: V_Zelenskiy_official, Telegram © Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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Между Украиной и Польшей не будет никаких границ. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский после того, как его польский коллега Анджей Дуда наградил его орденом Белого орла.

Следует отметить, что этот орден является высшей государственной наградой в Польше.  

«В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ - политических, экономических и, что очень важно, исторических», - сказал Зеленский.

Сегодня президент Украины прибыл в Варшаву с официальным визитом вместе со своей супругой Еленой. Там его встретил Дуда вместе с первой леди страны Агатой.

Ожидается, что Зеленский проведет переговоры с президентом и премьером страны, а также выступит с обращением к украинцам и полякам.

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