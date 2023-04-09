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Путин и Лукашенко обсуждали в кремлевской квартире самые закрытые темы

Дмитрий Трунов
18:15 09.04.2023
Ранее российский лидер проводил там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин и Лукашенко обсуждали в кремлевской квартире самые закрытые темы
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости
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Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали самые закрытые темы в кремлевской квартире президента России, сообщает белорусский Telegram-канал «Пул первого».

После переговоров и рабочего ужина в Кремле главы государств несколько часов общались в той самой кремлевской квартире, говорится в публикации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского президента. По словам Пескова, встреча Путина и Лукашенко 5 апреля была содержательной.

После протокольного диалога лидеры двух стран общались наедине еще шесть часов. Встреча затянулась за полночь. Путин и Лукашенко, по словам пресс-секретаря российского президента, разошлись позже двух часов ночи. На следующий день они приняли участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Александр Лукашенко рассказал журналистам, что главы государств обсуждали закрытые темы: безопасность, военно-промышленный комплекс, военные вопросы, оборонку.

О существовании в Кремле своей рабочей квартиры рассказал сам Владимир Путин в дни визита в Москву Си Цзиньпина. По словам президента, там после рабочего обеда лидеры двух стран сидели у камина и пили чай, неспешно беседуя обо всем.

На неформальных переговорах главы России и Китая обсуждали мирный план по Украине и экономическое развитие.

Дмитрий Песков сообщал, что Путин стал часто пользоваться этой рабочей квартирой в Кремле после начала специальной военной операции на Украине.

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