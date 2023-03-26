Песков: Путин очень часто использует квартиру в Кремле после начала СВО

Глава государства остается там в зависимости от загруженности рабочего графика, объяснил пресс-секретарь президента.

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Президент РФ Владимир Путин стал очень часто пользоваться квартирой в Кремле после того, как началась спецоперация по защите Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очень часто с началом СВО», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос ТАСС.

Песков объяснил, что глава государства остается в этой квартире в зависимости от того, насколько у него плотный график работы.

Ранее Путин рассказывал, что часть переговоров с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином прошла именно в его квартире в Кремле. Там они, по словам президента России, пили чай у камина и неспешно беседовали.