Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле

Глава государства стал очень часто пользоваться этой квартирой после начала СВО, отмечал ранее представитель Кремля.

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Президент РФ Владимир Путин приглашал в свою квартиру в Кремле белорусского коллегу Александра Лукашенко во время его визита в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«И в этот раз, насколько мне известно, приглашал», - сказал представитель Кремля в программе «Москва.Кремль.Путин».

Ранее глава государства рассказал, что во время визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина он приглашал в свою квартиру китайского гостя после того, как прошел рабочий обед. Там лидеры двух стран сидели у камина и пили чай, неспешно беседуя обо всем.

Путин рассказал, что стал много времени проводить в этой квартире. По слова Пескова, президент РФ очень часто пользуется квартирой в Кремле после начала спецоперации.