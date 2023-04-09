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Защита Трампа будет добиваться снятия с него всех обвинений

Дмитрий Трунов
17:42 09.04.2023
Юристы могут попытаться изменить судебную инстанцию с округа Манхэттен, который является «оплотом либерализма и активизма», «заражающим весь процесс», добавил адвокат экс-президента.
Защита Трампа будет добиваться снятия с него всех обвинений
© Фото: Timothy A. Clary - Pool, CNP, ConsolidatedNewsPhotos, GlobalLookPress
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Адвокат Дональда Трампа Джим Трасти заявил, что защита будет добиваться отклонения недавнего обвинительного заключения с бывшего президента США, передает ABC.

По словам Трасти, ходатайства об отклонении должны быть приоритетными, потому что они «ампутируют эту судебную ошибку на раннем этапе». Он упомянул также другие «очень серьезные ходатайства» по вопросам, которые могут включать срок давности и многое другое.

Адвокат сказал, что защита сосредоточена на ходатайствах, а не на агрессивной риторике его клиента в отношении судьи и прокурора Манхэттена. Трасти добавил, что защита может попытаться изменить судебную инстанцию с округа Манхэттен, который является «оплотом либерализма и активизма», «заражающим весь процесс».

Экс-главе Белого дома 4 апреля предъявили обвинения по 34 пунктам, включая финансовый подлог и фальсификацию документов. Максимальное наказание по совокупности обвинений против Трампа составляет 136 лет тюремного заключения.

Сам бывший глава Белого дома заявил, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг обслуживает интересы нынешнего главы США Джо Байдена. А выдвигаемые в его адрес обвинения - это политическое преследование и вмешательство в выборы президента, назначенные на 2024 год.

Ни по одному из пунктов обвинения Трамп себя виновным не признал. По словам адвоката, бывший глава государства очень расстроен сложившейся ситуацией, но остается стойким.

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