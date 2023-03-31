Трамп назвал вмешательством в выборы 2024 года выдвинутые против него обвинения

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Бывший, 45-ый, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил. что выдвигаемые в его адрес обвинения - это политическое преследование и вмешательство в выборы президента, назначенные на 2024 год.

«Это политическое преследование и вмешательство в выборы на высочайшем уровне в истории», - цитирует слова Трампа RT.

Свою критику он обрушил и на прокурора Манхэттена Элвина Брэгга. По заявлению экс-президента, тот не занимается реальными делами в Нью-Йорке - убийствами и нападениями, но угождает и «делает грязную работу» для нынешнего президента Джо Байдена.

Чуть ранее информировалось о предъявленных Трампу обвинениях жюри присяжных. Его обвиняют в финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Trump Organization, а также вменяют вину о якобы заплаченной крупной сумме одной из актрис за молчание о предполагаемом романе.