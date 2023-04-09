Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков

Созданные им образы всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла, отметили в театре, где он служил последние годы.

© Фото: mtfontanka, VK

В Санкт-Петербурге умер актер театра и кино Вадим Волков. Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке.

Как утверждается, артист скончался скоропостижно в возрасте 59 лет.

«Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла...Наделяя персонажей жизнью, Вадим Кимович отдавал сцене всего себя», - поделились в театре воспоминаниями о нем.

За свою карьеру Волков также успел сняться в огромном количестве фильмов и сериалов. В частности, в «Убойной силе», «Улиц разбитых фонарей», «Лачуге должника», «Морских дьяволах».

Также сегодня в Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман. Женщину сбил насмерть троллейбус. Момент ее гибели попал на камеры наблюдения.