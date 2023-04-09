В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков

Анна Назайкина
16:19 09.04.2023
Созданные им образы всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла, отметили в театре, где он служил последние годы.
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Вадим Волков
© Фото: mtfontanka, VK
Читайте нас на:

В Санкт-Петербурге умер актер театра и кино Вадим Волков. Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке.

Как утверждается, артист скончался скоропостижно в возрасте 59 лет.

«Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла...Наделяя персонажей жизнью, Вадим Кимович отдавал сцене всего себя», - поделились в театре воспоминаниями о нем.

За свою карьеру Волков также успел сняться в огромном количестве фильмов и сериалов. В частности, в «Убойной силе», «Улиц разбитых фонарей», «Лачуге должника», «Морских дьяволах».

Также сегодня в Петербурге погибла актриса дубляжа Елена Шульман. Женщину сбил насмерть троллейбус. Момент ее гибели попал на камеры наблюдения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:13 В стране и мире
Песков сообщил, что Путин планирует встречать Пасху в церкви
14:35 В стране и мире
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
13:52 В стране и мире
Видео
Губернатор Усс после возращения в Россию сына Артема поблагодарил Путина
13:50 В стране и мире
Матвиенко заявила, что Олланд и Меркель 8 лет «дурачили» РФ в рамках Минских соглашений
12:53 В стране и мире
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Популярное
Видео
В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге
Песков рассказал, что Путин приглашал Лукашенко в свою квартиру в Кремле
Видео
В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира
В Польше показали «золотой» поезд, на котором приехал Зеленский
Расплавившееся ядерное топливо и обломки реактора снял робот под первым реактором «Фукусимы-1»
Видео
В Воронеже мужчина спел песню после падения с 19-этажного дома на автомобиль
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.