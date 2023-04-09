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В МВД показали, как троллейбус наехал на актрису дубляжа Шульман в Петербурге

Максим Крюков
14:35 09.04.2023
В ГУ МВД РФ по региону заявили, что происшествие произошло 7 апреля, а на следующий день женщина скончалась в НИИ им. Джанелидзе.
© Видео: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО © Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
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Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало момент гибели актрисы дубляжа Елены Шульман на Загородном проспекте.

На кадрах видно, как троллейбус подъезжает к остановке общественного транспорта. В это время женщина, разговаривая по телефону и не замечая приближения транспортного средства, вышла на проезжую часть. Водитель троллейбуса не успел затормозить и наехал на Шульман. ДТП произошло 7 апреля, а на следующий день женщина скончалась в НИИ им. Джанелидзе.

«По данному факту следователи ГУ МВД России проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - заявили «Звезде» в региональном главке МВД.

Ранее сообщалось, что Шульман, которой завтра исполнилось бы 54 года, получила тяжелые травмы, ее оперативно доставили в медицинское учреждение, однако спасти женщину не удалось. Она была официальным голосом известных актрис, таких как Кирстен Данст, Джулия Робертс, Моника Беллуччи, Сальма Хайек и другие.

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