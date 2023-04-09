В Петербурге автобус сбил насмерть актрису дубляжа Елену Шульман

Актриса дубляжа Елена Шульман была доставлена в больницу после аварии на автобусной остановке, но скончалась от полученных травм.

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На Загородном проезде в Санкт-Петербурге произошла авария, в результате которой погибла актриса дубляжа Елена Шульман. Об этом сообщает Telegram-канале «112».

По данным источника, женщина стояла на остановке, когда в нее влетел автобус. Отмечается, что Шульман, которой завтра исполнилось бы 54 года, получила тяжелые травмы, ее оперативно доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось.

Елена Шульман была официальным голосом известных актрис, таких как Кирстен Данст, Джулия Робертс, Моника Беллуччи, Сальма Хайек и другие.

Ранее стало известно, что в ночь на 7 апреля в возрасте 61 года скончался актер и кинорежиссер Александр Негреба. Две недели назад ушла из жизни его жена, актриса театра и кино Елена Копцева-Негреба. Вероятно, причиной смерти Александра Негребы стал рак легких, с которым актер долгое время боролся.