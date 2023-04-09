Ядовитое облако дыма образовалось в Гамбурге после крупного пожара

© Видео: hcarthyc_, Twitter, Ute Rothe, EinsatzreportHamburg, ute.rothe.1, Facebook © Фото: hcarthyc_, Twitter

Ядовитое облако дыма образовалось в немецком Гамбурге после крупного пожара в районе Ротенбургсорт. Оно движется к центру города, сообщает Spiegel со ссылкой на пожарных.

В Ротенбургсорте горят несколько складов. Жители города могут «пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе, которым мы дышим», говорится в сообщении. Им порекомендовали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.

Центр Гамбурга полностью задымлен, сообщает DPA. В официальном предупреждении пожар и задымление классифицированы властями как «крайняя опасность». Пожарная служба измеряет количество загрязняющих веществ в Гамбурге. Пожар влияет на движение поездов между Гамбургом и Берлином.

По данным пожарной охраны, возгорание произошло в 4:30 утра по местному времени на стоянке для грузовиков, которая сейчас полностью охвачена огнем, сообщает телерадиокомпания NDR. По предварительным данным, на месте происходит утечка сероводорода, поэтому экстренным службам приходится носить респираторы.

Пока пожарные не могут предоставить никакой информации о том, как мог произойти большой пожар в пасхальную ночь и что именно находится на горящих складах. Предположительно, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров. В них находились легковоспламеняющиеся жидкости. Было неясно, что именно это были за химические вещества.

Рано утром в полицию поступило сообщение о небольшом возгорании. Однако из-за того, что были проблемы с водоснабжением, огонь смог распространиться. Сейчас используются большие насосы для подачи воды для тушения с расстояния в несколько сотен метров.

Ранее в Теннесси загорелся правительственный ядерный объект США. Пожар случился в атомном центре Y-12, по официальным данным пострадавших и заражения после него нет. Примерно в это же время в Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.