В Теннесси загорелся правительственный ядерный объект США
В США произошло возгорание в одном из производственных зданий правительственного ядерного объекта. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице компании в Facebook*.
«Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время», - говорится в публикации.
Речь идет об атомном центре Y-12, расположенном в штате Теннесси. По данным на официальном сайте объекта, он занимается обеспечением «безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания».
Ранее в штате Огайо произошло ЧП, из-за которого резко ухудшилась экологическая ситуация в регионе. В результате схода с рельсов вагона с химикатами оказались заражены водоемы и воздух в районе населенного пункта Восточная Палестина. Жители города жаловались на смог и загрязнение проточной воды.
* Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России. ■