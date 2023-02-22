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В Теннесси загорелся правительственный ядерный объект США

Семен Лавров
23:42 22.02.2023
Возгорание произошло в одном из производственных корпусов на правительственном ядерном объекте Y-12 в штате Теннесси, США.
В Теннесси загорелся правительственный ядерный объект США
© Фото: Staff Sgt. Mya Crosby, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В США произошло возгорание в одном из производственных зданий правительственного ядерного объекта. Соответствующее сообщение размещено на официальной странице компании в Facebook*.

«Сообщается об отсутствии пострадавших или заражения. Блокировки на объекте сняты. Всем сменам прибыть на работу в установленное время», - говорится в публикации.

Речь идет об атомном центре Y-12, расположенном в штате Теннесси. По данным на официальном сайте объекта, он занимается обеспечением «безопасного и эффективного военно-ядерного сдерживания».

Ранее в штате Огайо произошло ЧП, из-за которого резко ухудшилась экологическая ситуация в регионе. В результате схода с рельсов вагона с химикатами оказались заражены водоемы и воздух в районе населенного пункта Восточная Палестина. Жители города жаловались на смог и загрязнение проточной воды.

* Facebook - социальная сеть компании Meta, признанной экстремистской в России. ■

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