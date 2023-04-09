Губернатор Усс после возращения в Россию сына Артема поблагодарил Путина

Глава Красноярского края поблагодарил всех, кто поддерживал его, и отдельную благодарность выразил президенту РФ.

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Путь сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии Артема Усса в Россию был очень непростым, заявил его отец, губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава региона не стал комментировать, как именно его сын попал в Россию. По его словам, Артем - непубличная личность и сам решит, рассказывать ли об этом.

Также губернатор Красноярского края поблагодарил всех, кто поддерживал его, и отдельную благодарность выразил президенту России Владимиру Путину.

«Отдельные слова благодарности руководителю нашего государства. Он человек с большим и открытым сердцам», - сказал он.

Напомним, 23 марта в СМИ появились сообщения о том, что Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии. В Соединенных Штатах его обвиняют в отмывании денег, а также уклонении от санкций. Предпринимателя должны были экстрадировать в США. Впоследствии, 4 апреля, Артем Усс сообщил, что уже находится в России.