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Западные страны истерично реагирует на планы Москвы по ядерному оружию в Белоруссии, но при этом не вспоминают об американском оружии, которое находится в Европе. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», - сказал он.

Коллективный Запад несдержанно реагирует на заявления российского лидера Владимира Путина по этой теме, отметил представитель Кремля.

О планах Москвы разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии стало известно 25 марта. Как отмечал президент РФ, такое решение, в частности, связано с тем, что Британия заявила о намерении передать киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Китай заявил, что ядерное оружие ни в коем случае не должно размещаться за пределами стран, которые им обладают. Песков назвал слова французского лидера критикой в адрес Вашингтона.