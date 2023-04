В стране и мире Зеленский в мае может посетить Германию впервые с начала спецоперации Максим Крюков Как сообщает издание Bild am Sonntag, украинский президент может посетить церемонию в немецком Ахене, на которой его наградят премией Карла Великого. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Украинский президент Владимир Зеленский в мае может приехать в Германию впервые с начала специальной военной операции. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag. По данным издания, украинский лидер может посетить церемонию в немецком Ахене, на которой его наградят премией Карла Великого. Данная награда ежегодно вручается за вклад в объединение Европы. Автора материала, ссылаясь на представителей немецкого истеблишмента, на церемонии вручения премии с речью планирует выступить федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако не исключено, что президент Украины примет участие в церемонии в формате видеосвязи. Ранее Владимир Зеленский совершил официальный визит в Варшаву, где был награжден орденом Белого орла - высшей государственной наградой в Польше. Затем украинский лидер заявил, что между странами «не будет никаких границ - политических, экономических и, что очень важно, исторических». Экспертное мнение и аналитика