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Зеленский в мае может посетить Германию впервые с начала спецоперации

Максим Крюков
10:59 09.04.2023
Как сообщает издание Bild am Sonntag, украинский президент может посетить церемонию в немецком Ахене, на которой его наградят премией Карла Великого.
Зеленский в мае может посетить Германию впервые с начала спецоперации
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Украинский президент Владимир Зеленский в мае может приехать в Германию впервые с начала специальной военной операции. Об этом пишет немецкая газета Bild am Sonntag.

По данным издания, украинский лидер может посетить церемонию в немецком Ахене, на которой его наградят премией Карла Великого. Данная награда ежегодно вручается за вклад в объединение Европы.

Автора материала, ссылаясь на представителей немецкого истеблишмента, на церемонии вручения премии с речью планирует выступить федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако не исключено, что президент Украины примет участие в церемонии в формате видеосвязи.

Ранее Владимир Зеленский совершил официальный визит в Варшаву, где был награжден орденом Белого орла - высшей государственной наградой в Польше. Затем украинский лидер заявил, что между странами «не будет никаких границ - политических, экономических и, что очень важно, исторических».

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