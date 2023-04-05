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Дуда встретил Зеленского в Варшаве

Анна Назайкина
12:53 05.04.2023
У украинского лидера запланированы переговоры с польским коллегой, а также с премьером страны Моравецким.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Польский президент Анджей Дуда встретил в Варшаве украинского коллегу Владимира Зеленского.

Таким образом, начался официальный визит украинского лидера в Польшу. Он приехал в Варшаву вместе с супругой Еленой.

По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, у президента Украины запланирована также встреча с польским премьером Матеушем Моравецким. Кроме того, в программе стоит подписание двусторонних документов.

Также, добавил Никифоров, есть вероятность обращения Зеленского с речью к гражданам Польши и Украины.

Накануне стало известно, что в Киев приезжал бывший госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

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