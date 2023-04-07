Эксперт Санакоев рассказал, что Макрон из-за фон дер Ляйен нарушил протокол в Китае

По мнению специалиста, Си Цзиньпин проявил гостеприимство, вежливость и снисходительность, в связи с чем согласился на встречу с фон дер Ляйен, которая изначально не предполагалась.

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Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай произошло грубейшее нарушение протокола. Об этом рассказал президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Он отметил, что изначально готовился визит в Китай именно французского лидера, речи о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не шло.

«Речь шла о двусторонних отношениях в соответствующем государственном протоколе. Приглашать в такую поезду “Давай, Урсула, поехали со мной” - это само по себе было грубейшим нарушением протокола», - сказал он.

Французский протокол настаивал на том, что фон дер Ляйен должна присутствовать на мероприятиях с председателем КНР Си Цзиньпином, что само по себе является грубейшим нарушением дипломатической практики, отметил эксперт.

По словам Санакоева, в данной ситуации речь идет не о китайских или в общем восточных традициях - нельзя в международной практике «такие вещи делать». В связи с тем, что Макрон пригласил главу ЕК поехать вместе в Пекин, китайскому протоколу пришлось в срочном порядке менять правила.

По мнению Санакоева, Си Цзиньпин проявил гостеприимство, вежливость и снисходительность, поэтому согласился на встречу с фон дер Ляйен. Однако о том, как восприняли в Пекине ее приезд, говорит размер стола, за которым сидели европейские политики с главой КНР на трехсторонней встрече, считает эксперт.

«Этим столом продемонстрировано, что все-таки будет на дистанции определенной, а не так, что будет принята, так как они этого хотят», - сказал он.

Кроме того, Санакоев обратил внимание, что на рабочий ужин председателя Европейской комиссии уже не пригласили, «не нашли для места на этом приеме».