Bloomberg: во Франции полагают, что Макрон и Си Цзиньпин запустили процесс по миру на Украине

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Встреча французского президента Эммануэля Макрона и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина стала началом для дальнейшей совместной работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg, приводя слова высокопоставленного французского источника.

Отмечается, что официальный Париж не питает надежд, что Пекин кардинально изменит свою позицию по украинскому кризису. Как отметил собеседник агентства, по итогам встречи китайский лидер поблагодарил своего французского коллегу за «разъяснение вопросов».

Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что причины конфликта на территории Украины сложны, а затягивание кризиса вредит всем сторонам. Председатель КНР также сказал, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведет к политическому урегулированию конфликта на Украине. Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира, подчеркнул китайский лидер.