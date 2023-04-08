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Постпред РФ в Вене оценил шансы достичь договоренности по защите ЗАЭС

Сергей Лебедев
04:35 08.04.2023
Михаил Ульянов заявил, что шансы есть, но они не слишком велики.
Постпред РФ в Вене оценил шансы достичь договоренности по защите ЗАЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
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Шансы на договоренность по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции есть, но они не слишком велики. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По сути, дело упирается в негативную позицию Киева», - цитирует ТАСС слова постпреда.

Напомним, недавно Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси посетил ЗАЭС. Он ознакомился с ситуацией на атомной электростанции и результатами атак украинских националистов.

А на днях стало известно, что глава МАГАТЭ планирует посетить Россию, чтобы обсудить перспективу создания вокруг станции свободной зоны, подлежащей особой международной защите.

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