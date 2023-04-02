Глава МАГАТЭ Гросси намерен в ближайшие дни посетить Россию

На этой неделе генеральный директор агентства побывал на Запорожской АЭС.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси намерен в ближайшие дни посетить Россию. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Италии после телефонного разговора главы внешнеполитического ведомства Антонио Таяни с главой МАГАТЭ.

Отмечается, что Таяни и Гросси обсудили перспективу создания вокруг Запорожской атомной электростанции свободной зоны, подлежащей особой международной защите.

Напомним, на днях Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС. Он ознакомился с ситуацией на атомной электростанции и результатами атак украинских националистов. Это был уже второй визит гендиректора МАГАТЭ на станцию.

Накануне его первого посещения в сентябре ЗАЭС начали обстреливать, но Рафаэль Гросси не уточнил, кто именно подвергает всю Европу риску радиационной катастрофы. В этот раз он признал, что ситуация только ухудшилась.