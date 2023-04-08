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CNN: Байден заявил, что «определенно будет баллотироваться» на выборы в 2024 году

Ян Брацкий
03:20 08.04.2023
Глава Белого дома Джо Байден ранее заявлял о готовности переизбраться на высший пост в стране, но с официальным заявлением по этому поводу не спешит.
CNN: Байден заявил, что «определенно будет баллотироваться» на выборы в 2024 году
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден сообщил политическим союзникам и чиновникам о своем желании баллотироваться, однако официальное заявление об этом может отложить до наступления лета.

«Я думаю, маловероятно, что он в конечном итоге решит не баллотироваться на этот раз. Ему нужно будет сделать это достаточно быстро, чтобы другие кандидаты могли выйти на поле и быть конкурентоспособными», - заявил сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс в интервью CNN.

О своих планах переизбраться на высший пост в стране Джо Байден заявил в конце февраля. Со слов главы Белого дома, до начала кампании ему нужно многое успеть сделать.

Одним из самых серьезных соперников Байдена на выборах может стать бывший глава государства, республиканец Дональд Трамп. После недавнего ареста в Нью-Йорке и предъявления обвинений его рейтинги пошли вверх. Об этом Трамп заявил обращаясь к своим сторонникам.

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