Байден намерен участвовать в выборах в 2024 году

Перед выборами предстоит сделать еще много дел, признался американский президент в интервью.

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Президент США Джо Байден намерен участвовать в выборах на пост главы государства в 2024 году, однако прежде ему многое предстоит сделать. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

«Я с самого начала собирался баллотироваться, но есть еще слишком много вещей, которые я должен закончить в ближайшее время, прежде чем начинать кампанию», - сказал президент.

Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, не считает свой возраст фактором, препятствующим участию в выборах. При этом он признал, что у людей «есть основания» ставить вопрос о его возрасте.

В интервью американский лидер также рассказал о найденных у него секретных документах. Байден отметил, что не знает, чтобы среди них находились бумаги с высшей степенью конфиденциальности.