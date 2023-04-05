Трамп заявил, что администрация Байдена приведет мир к ядерной Третьей мировой войне

В ходе обращения к нации, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена Штаты катятся в ад.

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Под руководством Джо Байдена Соединенные Штаты рискуют развязать Третью мировую войну. С таким заявлением выступил экс-глава Белого дома Дональд Трамп, обращаясь к сторонникам во Флориде.

«Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к Третьей мировой ядерной войне. Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет», - предположил 45-й американский президент.

В ходе своего обращения Трамп также констатировал, что США катятся в ад. Судебные разбирательства в отношении себя он назвал попыткой разрушить его избирательную кампанию в 2024 году и невиданным вмешательством в выборы.

Накануне Трампа арестовали в Нью-Йорке и предъявили ему обвинения по 34 пунктам. Среди них фальсификация деловой документации. По совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюремного заключения. Бывший президент США заявил в суде о своей невиновности на фоне обвинений, которые лишены фактов.