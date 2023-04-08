Sky News Arabia: Израиль нанес удар по территории Сирии, откуда были запущены ракеты

Ранее стало известно о запуске трех ракет с территории Сирии в направлении Голанских высот.

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Израильские танки нанесли удар по сирийской территории, с которой были запущены три ракеты в сторону Голанских высот. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Согласно опубликованным ранее сообщениям, с территории Сирии были выпущены три ракеты. Две из них упали на территории Иордании, спорных Голан достигла одна.

В ночь на минувший вторник израильтяне с территории Голанских высот нанесли удар по территории Дамаска. Два местных жителя погибли. Сирия регулярно подвергается атакам Израиля. На прошлой неделе была атакована военная база в Хомсе.