Al Hadath: с территории Сирии запущены три ракеты в направлении Голанских высот

Две из выпущенных ракет упали на территории Иордании одна - на территории Голан, где сейчас звучат сигналы тревоги.

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Три ракеты были выпущены с территории Сирии в направлении Голанских высот, на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра. Как сообщает телеканал Al Hadath, две из них упали на территории Иордании, одна - на территории Голан. Там сейчас слышны сирены тревоги, информации о жертвах и разрушения не поступало.

Голанские высоты - спорная территория , поделенная на три части. Первая контролируется официальным Дамаском, вторая оккупирована Израилем, третья является районом размещения Сил ООН, осуществляющих контроль за разъединением.

Ранее стало известно об израильских ударах по окрестностям Дамаска. Ракетная атака была осуществлена с Голанских высот. Удары пришлись по позициям в окрестностях сирийской столицы. Средствам ПВО удалось сбить несколько ракет. В результате инцидента двое военнослужащих получили ранения.