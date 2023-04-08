Западные СМИ скрывают ужасающие потери на фронте и тяжелую ситуацию в стране, сказал он.

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Украина как государство может исчезнуть уже к концу 2023 года, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Свой прогноз Макгрегор сделал в беседе с журналистом Стивеном Гарднером в его YouTube-канале.

Украинская сторона столкнулась с ужасающими потерями на фронте, подчеркнул бывший советник Пентагона. По его словам, тяжелой остается обстановка внутри самой Украины.

«Я не уверен, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство», - сказал Макгрегор.

По словам офицера, западные СМИ приукрашивают ситуацию на Украине. Дело кончится тем, что «однажды мы позвоним в Киев, и нам никто не ответит», сказал Макгрегор.

Дуглас Макгрегор не впервые делает такой прогноз. Ранее он указывал на демографический кризис, который в том числе спровоцировало желание мирных жителей покинуть Украину. По его словам, в Америке все знают, что Украина проигрывает, а «сама страна находится под угрозой исчезновения».

Ранее экс-советник Пентагона заявлял, что в отношениях с Москвой Вашингтоном движут «большие деньги» - российские ресурсы «на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы».