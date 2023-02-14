Экс-советник Пентагона рассказал о планах США в отношении России

Он отметил, что ранее Запад уже пытался уничтожить Россию, но план провалился из-за политики президента РФ Владимира Путина.

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Соединенные Штаты встали на крайне опасный путь конфронтации с РФ. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

Американский полковник считает, что Вашингтоном движут «большие деньги», а именно российские ресурсы «на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы».

Макгрегор отметил, что в 90-е годы Запад уже предпринимал попытки «украсть у России все, что можно», но осуществить задуманное не удалось благодаря политике российского президента Владимира Путина.

«И вот теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Российским государством», — резюмировал экс-советник Пентагона.

Ранее Макгрегор назвал признак скорого исчезновения Украины. По его словам, риски кроются в демографическом кризисе страны. Он также добавил, что никакое поставленное в зону специальной военной операции оружие Запада не повлияет на ход событий. А все наемники, прибывшие на Украину, будут уничтожены.