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Американский полковник увидел признак скорого исчезновения Украины

Вероника Волосунова
17:14 01.02.2023
По его словам, причина кроется в демографических проблемах. Под контролем Зеленского осталось всего от 18 до 22 миллионов человек.
Американский полковник увидел признак скорого исчезновения Украины
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Из-за проблем с демографией Украина близка к исчезновению, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom. 

Полковник считает, что ключевым вопросом, требующим решения, для Киева сейчас является демографический кризис, на который в том числе повлияло желание мирных жителей покинуть страну. Примерно четверть украинцев пересекли границы Украину после начала конфликта, отметил Макрегор со ссылкой на статистические данные эксперта по демографическим вопросам.

«На Западе никто не говорит нам правду об ужасающих потерях... Сегодня на Украине осталось примерно от 18 до 22 миллионов человек, находящихся под контролем Зеленского. Это число примерно равно количеству жителей Нидерландов», - отметил американский полковник.

Он также добавил, что в Америке все знают, что Украина проигрывает. Все настолько плохо, что «сама страна находится под угрозой исчезновения», констатировал Макгрегор.

Согласно данным Управления верховного комиссара по делам беженцев ООН, к 9 августа прошлого года более 10 млн человек пересекли границы страны, чтобы попасть в соседние страны. По данным отчета, РФ приняла больше всего беженцев в мире - почти 2 млн человек.

Ранее венгерский премьер-министр поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства. Он назвал страну «ничейной землей» и выразил надежду, что в скором времени Европа перестанет поддерживать Украину. 

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