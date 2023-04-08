Четырнадцать человек пострадали и один погиб при обстреле Ясиноватой

Украинские боевики обстреляли город шесть раз за день.

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ВСУ шесть раз обстреляли Ясиноватую в ДНР в субботу 8 апреля, сообщает представительство ДНР в СЦКК. По данным главы администрации города Дмитрия Шевченко, один человек погиб, 14 получили ранения.

При обстрелах использовались орудия натовского калибра. Один раз боевики пустили по городу две ракеты из реактивных систем залпового огня.

Накануне обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины подвергся Ворошиловский район Донецка. Под удар попали районы Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина. Известно о гибели одного человека.

Кроме того, три человека погибли в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске 6 апреля.