Три человека погибли в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске

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Три человека погибли и один получил ранение в результате удара ВСУ по автобусной остановке в Лисичанске, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. Удар был нанесен из 155-миллиметрового артиллерийского орудия.

Обстрел произошел в 14.30. Поврежден пассажирский автобус. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Целью ударов украинских боевиков ранее в четверг стал автопарк в Калининском районе Донецка. Удар был нанесен из реактивных систем залпового огня. Сообщалось как минимум о четырех погибших.

Основная задача Вооруженных сил РФ - сделать так, чтобы в Донецке больше не было обстрелов, сказал Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. По словам врио главы республики, сейчас это главная проблема этой территории.